Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 6-го декабря, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге примет участие в очередном заседании ЕЭК. Кроме того, планируется его встреча с представителями местной армянской общины.

6-7-го декабря в Милане состоится 25-й министерский саммит ОБСЕ.

Сегодня, 6-го декабря, состоится очередное заседание правительства Армении.

Армения и Монголия предоставят безвизовый режим для лиц с дипломатическими и служебными паспортами. Вопрос стоит в повестке заседания правительства Армении.

Около кинотеатра “Москва” состоится избирательная кампания партии “Светлая Армения". Лидеры политсил, участвующих в выборах, встретятся с политологом Левоном Шириняном. Сегодня, 6-го декабря, состоится пресс-конференция на тему "Как прошла предвыборная кампания в Армении?". В пресс-конференции свой взгляд на предвыборные события представит депутат НС РА Армен Ашотян.

Сегодня, 6-го декабря, состоится пресс-конференция руководителя армянского предствительства организации «GALLUP International association» Арама Навасардяна.

Сегодня, 6-го декабря, состоится пресс-конференция депутата Государственной думы, академика РАМН, заслуженного врача России Геннадия Онищенко, приуроченная к 30-летию Спитакского землетрясения. В ходе пресс-конференции Геннадий Онищенко, который был руководителем и координатором 4-х оперативных групп СПЭБ (специализированные противоэпидемические бригады) от Минздрава СССР в зоне бедствия, накануне круглой даты расскажет о трудностях и самоотверженной работе при ликвидации последствий Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 года.

В Дилижане состоится 29-е заседание объединенной коллегии таможенных служб стран-членов Таможенного союза.

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