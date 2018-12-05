Никол Пашинян ответил на публикацию своих телефонных разговоров с директором СНБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян ответил на публикацию своих телефонных разговоров с директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном, а также Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном.

Как сообщает Арменпресс, и.о. премьер-министра написал на своей странице в Facebook: «Народ, вы знаете, заговорщики распространили вторую часть прослушки. Когда-то я рассказывал об этом с кафедры Национального Собрания. Через некоторое время буду в прямом эфире».

Никол Пашинян также разместил запись своей речи на эту тему в Национальном Собрании.