Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят вопросы урегулирования нагорно- карабахского конфликта

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече 5 декабря обсудят вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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