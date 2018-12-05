Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят вопросы урегулирования нагорно- карабахского конфликта
18:00, 5 Декабрь, 2018
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече 5 декабря обсудят вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.“Сегодня, накануне открытия СМИД ОБСЕ в Милане, запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Соответствующий анонс был сделан сторонами 3 декабря. Планируется согласование заявления по нагорно-карабахскому урегулированию. Рассматриваются два варианта принятия документа: только сопредседателями или с участием мининдел Армении и Азербайджана (формат 3+2)”, - отметила Захарова.