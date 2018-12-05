Евросоюз назвал Россию основным источником дезинформации

Россия является основным источником дезинформации. Новый план действий по борьбе с дезинформацией, который Евросоюз принял в среду, направлен в основном на борьбу с политикой этой страны. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам цифрового единого рынка Андрус Ансип.

"Мы должны быть едины и объединить наши усилия, чтобы защитить наши демократии от дезинформации. Мы стали свидетелями попыток вмешательства в выборы и референдумы, свидетельствующих о том, что Россия является основным источником этих кампаний", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, в соответствии с планом действий Еврокомиссии страны-члены должны, в частности, улучшить координацию друг с другом по этому вопросу.