Очень важно, чтобы наши граждане понимали свою роль не только в процессе политических, но и экономических изменений: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян придает важное значение экономической повестке в текущих политических процессах. Как сообщает Арменпресс, в интервью «Вести-24» Пашинян сказал, что у правительства есть амбициозная задача превратить Армению из сельскохозяйственного государства в индустриально-технологическую страну.

«Я встречаюсь с гражданами, избирателями с этой повесткой. Я думаю, что это самая важная работа, которую нам нужно сделать. К сожалению, сегодня уровень бедности и безработицы в Армении очень высок. Как решить эту проблему? Мы считаем, что эта проблема может быть решена только посредством работы, и для достижения этой цели очень важны усилия каждого гражданина, каждого человека. Очень важно, чтобы наши граждане понимали свою роль не только в процессе политических, но и экономических изменений», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Говоря о международной повестке, Пашинян сказал, что Армения склоняется к дальнейшему расширению стратегических партнерских отношений с Россией. «

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