Азиатские индексы - 05-12-18

ТОКИО, 5 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.53% и составил 21919.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.53% и составил 1640.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.61% и составил 2649.81 пункта, а HANG SENG снизился на 1.62% и составил 26819.68 пункта.