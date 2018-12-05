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Азиатские индексы - 05-12-18


ТОКИО, 5 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.53% и составил 21919.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.53% и составил 1640.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.61% и составил 2649.81 пункта, а HANG SENG снизился на 1.62% и составил 26819.68 пункта.




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