Ирландская группа U2 возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes. Об этом сообщается во вторник в электронной версии журнала.

По его данным, за 2018 год музыканты заработали $118 млн. Основные доходы группе принес гастрольный тур и выпуск нового альбома Songs of Experience. В тройку лидеров также вошли британская группа Coldplay, заработавшая $115,5 млн, и британский поп-музыкант Ed Sheeran ($110 млн). Лидер прошлого года - американский рэпер Diddy - в этом году занял только десятое место. Его доход за 2018 год составил $64 млн, в то время как в 2017 он равнялся $130 млн.

В десятку наиболее высокооплачиваемых музыкантов 2018 года также вошли американский певец Бруно Марс ($100 млн), поп-певица Кэти Пэрри ($83 млн), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт ($80 млн), рэпер Jay-Z ($76,5 млн), американская группа Guns N' Roses ($71 млн) и один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс ($68 млн).

Всего в рейтинге представлены 30 имен. Журнал подсчитал доходы музыкантов в период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018, основываясь на данных источников, собственных оценках и данных маркетинговых компаний, занимающихся анализом продаж музыкального рынка,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

U2 - самый популярный ирландский рок-коллектив, был сформирован в Дублине в 1976 году. В активе группы 22 премии Grammy - больше, чем у любого другого музыкального коллектива в мире - и 14 студийных альбомов, общий тираж которых составляет более 180 млн копий.