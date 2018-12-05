Разработано несколько рабочих версий причины крушения военного самолета СУ-25 ВС Армении

Продолжается следствие по факту крушения военного самолета СУ-25 ВС Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, разработано несколько рабочих версий причин крушения. Ведутся работы по проверке данных версий.

Напомним, что самолет потерпел крушение 4 декабря. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, вылетев из аэропорта Гюмри около 10 часов утра. Место падение самолета Су-25 обнаружено в горах в Мараликском районе. Пилоты — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян погибли.