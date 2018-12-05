Индекс потребительских цен в январе-ноябре составил 3,2%

В ноябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс потребительских цен в Армении составил 102,4%. Как сообщили Арменпресс в Национальной статистической службе Армении, в январе-ноябре 2018 года по сравнению с показателем прошлого года индекс потребительских цен в Армении вырос на 3,2%.

12-месячный рост цен на продовольственные товары (включая безалкогольные и алкогольные напитки, табак) составил 1,7%. По части овощей в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года зарегистрировано снижение цен на 6,4%, а по части фруктов было зафиксировано повышение цен на 2,0%.

За тот же период 12-месячное повышение цен на непродовольственные товары составило 3,7%, в том числе зарегистрирован рост цен на бензин и дизельное топливо соответственно на 11,0% и 25,6%. В ноябре цены на услуги выросли на 0,7%.