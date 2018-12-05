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Президент Республики Арцах посетил село Цоватех Мартунинского района


Президент Республики Арцах Бако Саакян 5 декабря посетил село Цоватех Мартунинского района и ознакомился с условиями здания местной школы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Республики Арцах, Бако Саакян выразил признательность основанному советником президента Арцаха, академиком Григорием Габриелянцем «Фонду будущих поколений» за вклад в дело технического оснащения школы, отметив, что модернизация школьной сети сельских населенных пунктов является одним из важных направлений развития образования в республике.




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