Президент Республики Арцах посетил село Цоватех Мартунинского района

Президент Республики Арцах Бако Саакян 5 декабря посетил село Цоватех Мартунинского района и ознакомился с условиями здания местной школы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Республики Арцах, Бако Саакян выразил признательность основанному советником президента Арцаха, академиком Григорием Габриелянцем «Фонду будущих поколений» за вклад в дело технического оснащения школы, отметив, что модернизация школьной сети сельских населенных пунктов является одним из важных направлений развития образования в республике.