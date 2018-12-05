Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

Евросоюз начинает процедуру подписания соглашения об условиях Brexit


Евросоюз начинает официальную процедуру подписания соглашения об условиях выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия начинает сегодня процедуру подписания и завершения соглашения по выходу Великобритании из ЕС", - говорится в заявлении ЕК,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В нем поясняется, что "ЕК приняла предложения, запускающие формальный процесс заключения соглашения в ЕС". Это означает, что Евросовет и Европарламент должны официально разрешить подписание сделки, после чего она сможет вступить в силу 30 марта 2019 года, если Великобритания тоже одобрит ее.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации