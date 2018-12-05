Мэр Парижа высказалась против запрета уличных акций протеста

Мэр французской столицы Анна Идальго в среду заявила, что осуждает недавние беспорядки в Париже, но не хотела бы, чтобы власти страны вводили запрет на акции протеста.

"Я не хочу, чтобы запрещали демонстрации", - сказала Идальго в интервью ассоциации французской региональной прессы EBRA. "Париж принадлежит всем французам. Это их право приезжать в Париж и выходить на протесты", - отметила она,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом политик осудила беспорядки, от которых страдают местные жители и полицейские, а также владельцы магазинов и торговых центров. "Я осуждаю насилие. Беспорядки не должны повториться в третий раз, в результате чего подверглись серьезному испытанию местные жители, торговцы и полицейские", - добавила мэр Парижа.

Французские СМИ напоминают, что на грядущую субботу во Франции намечена очередная крупная акция протеста под названием "желтые жилеты". В группе движения в фейсбуке на данный момент этим мероприятием "интересуются" 20 тыс. человек.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что приостанавливает на полгода возможность повышения налогов на топливо в стране.