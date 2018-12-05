Путин: США не предоставили никаких доказательств якобы нарушения РФ ДРСМД

Американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к выполнению договора,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметил Путин, "заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать".