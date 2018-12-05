Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

Еврокомиссия призвала страны ЕС расширить использование евро


Странам Евросоюза следует с расширять использование евро в сделках в сфере энергетики с третьими странами и участниками европейского рынка, говорится в рекомендации ЕК, принятой в среду.

"Государствам-членам следует содействовать более широкому использованию евро в отношениях с третьими странами в сфере энергетики, в том числе в контрактах в рамках двусторонних и многосторонних международных соглашений" или таких документов, как меморандумы о взаимопонимании, говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Странам также рекомендуется "поощрять и облегчать более широкое использование евро участниками европейского рынка в сделках в области энергетики".

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации