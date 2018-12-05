Бельгия впервые стала крупнейшим экспортером пива в Европе по итогам 2017 года, сообщила европейская торговая организация Brewers of Europe ("Пивовары Европы").

По ее данным, в прошлом году бельгийские пивовары экспортировали 15,8 миллиона гектолитров пенистого напитка, немецкие — 15,75 миллиона, голландские — 14,14 миллиона. Два предыдущих года Бельгия по объему экспорта пива занимала третье место после Германии и Нидерландов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Главным экспортным направлением для трех стран остаются США.

Бельгийцы гордятся тем, что в королевстве варят свыше 1700 сортов марочного пива, многие из которых эксперты ежегодно признают лучшими в мире. Примечательно, что каждый сорт бельгийского марочного пива имеет свой фирменный бокал.