Снег цвета тирамису выпал в Китае

На северо-западе Китая выпал снег, окрашенный в необычный цвет, напоминающий тирамису, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На северо-западе Китая в городе Урумчи выпал снег необычного коричневого цвета. Странное природное явление объясняется достаточно просто, причиной стало огромное количество пыли, принесенной из пустыни. До этого в городе бушевали сильные ветры, которые и принесли песок.