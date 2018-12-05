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Снег цвета тирамису выпал в Китае


На северо-западе Китая выпал снег, окрашенный в необычный цвет, напоминающий тирамису, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

На северо-западе Китая в городе Урумчи выпал снег необычного коричневого цвета. Странное природное явление объясняется достаточно просто, причиной стало огромное количество пыли, принесенной из пустыни. До этого в городе бушевали сильные ветры, которые и принесли песок.




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