Снег цвета тирамису выпал в Китае
На северо-западе Китая выпал снег, окрашенный в необычный цвет, напоминающий тирамису, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
На северо-западе Китая в городе Урумчи выпал снег необычного коричневого цвета. Странное природное явление объясняется достаточно просто, причиной стало огромное количество пыли, принесенной из пустыни. До этого в городе бушевали сильные ветры, которые и принесли песок.
- 16:56 Евросоюз начинает процедуру подписания соглашения об условиях Brexit
- 16:40 Мэр Парижа высказалась против запрета уличных акций протеста
- 16:35 Путин: США не предоставили никаких доказательств якобы нарушения РФ ДРСМД
- 16:09 Еврокомиссия призвала страны ЕС расширить использование евро
- 16:07 Бельгия впервые стала крупнейшим экспортером пива в Европе
- 15:45 Снег цвета тирамису выпал в Китае
- 15:40 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял делегацию во главе с вице-спикером Сената Итальянской Республики
- 15:31 «Газпром-Армения» отрицает слухи о приводе сотрудников компании в Лори
- 15:28 Президентом Швейцарии на 2019 год стал Уэли Маурер
- 15:20 Fox: в США уволили учительницу, рассказавшую ученикам, что Санта-Клауса не существует
- 14:55 Словакия выслала российского дипломата по подозрению в причастности к шпионажу
- 14:44 В ближайшие дни ожидаются дожди
- 14:42 Турецкие помидоры уже не вызывают ажиотажа у россиян, заявили в Минсельхозе
- 14:17 Никол Пашинян продолжил агиткампанию в городском транспорте
- 14:05 СМИ: Facebook разрешит создание приложений, дублирующих имеющиеся в соцсети сервисы
- 13:24 Зурабишвили рассказала, где пройдет инаугурация
- 13:16 Китайская компания выразила готовность построить в Армении завод по производству энергии из мусора
- 13:15 Армен Саркисян поддержал расширение производства красок в Гюмри
- 13:06 Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года
- 12:48 Обвиняющие в сдаче Арцаха должны дать пояснения: Никол Пашинян
- 12:44 Кевин Харт проведет церемонию вручения премии "Оскар" в 2019 году
- 12:40 Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семьям летчиков, погибших в результате авиакатастрофы военного самолета ВС Армении
- 12:37 Информагентство Reuters уволит 12% сотрудников
- 12:27 Суд в Боливии одобрил выдвижение Моралеса на четвертый президентский срок
- 12:22 Следственный комитет расследует дело о стрельбе и поножовщине, в результате чего пострадали 3 человека
- 12:14 Давид Шахназарян приглашен в СНБ для дачи объяснений
- 12:14 Главы МИД ОДКБ могут встретиться на полях заседания СМИД ОБСЕ
- 12:06 Правительство Армении объявит о призыве офицерского состава запаса
- 11:54 В Европе и Южной Америке задержали 90 членов итальянской Ндрангеты
- 11:42 NYT: умер актер Филип Боско
- 11:27 Гонконг стал самым посещаемым туристами городом в 2018 году
- 11:23 Вопрос генсека ОДКБ будет решен консенсусом: Никол Пашинян
- 11:18 Полиция раскрыла случай перестрелки в Ереване
- 11:13 В качестве гуманитарного жеста, власти Арцаха готовы рассмотреть возможность досрочного освобождения Эльнура Гусейнзаде
- 11:10 Движение по дороге Степанцминда-Ларс 5-го и 6-го декабря, с 12:00 до 16:00, будет временно приостановлено
17:45, 30.11.2018
Просмотрели 1500 раз Правительство Никола Пашиняна в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относилось к Арцаху: Араик Арутюнян
19:06, 29.11.2018
Просмотрели 1491 раз Нам необходимо создать справедливую и мирную обстановку для решения карабахского конфликта: Армен Саркисян на вопрос азербайджанского участника
19:55, 29.11.2018
Просмотрели 1464 раз Никол Пашинян направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии
15:42, 01.12.2018
Просмотрели 1462 раз Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи
18:21, 30.11.2018
Просмотрели 1314 раз Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна