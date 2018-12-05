Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

«Газпром-Армения» отрицает слухи о приводе сотрудников компании в Лори


Лорийский филиал компании «Газпром-Армения» отрицает слухи о приводе более двадцати сотрудников компании в различных общинах Лори. Как передает «Арменпресс», в заявлении компании «Газпром-Армения» сказано, что слухи о задержании сотрудников компании в различных общинах Лори. Распространяемые в прессе, не соответствуют действительности.

Все сотрудники компании «Газпром-Армения» трудятся на своих ,естах, выполняя свои рутинные обязанности.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации