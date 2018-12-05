Fox: в США уволили учительницу, рассказавшую ученикам, что Санта-Клауса не существует

Администрация школы в городе Монтвилл (штат Нью-Джерси) встала на защиту детских рождественских ожиданий, отстранив от работы учительницу, которая на занятиях с первоклассниками развенчала миф о существовании Санта-Клауса. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

Во время урока педагог рассказала детям, что подарки под елку на самом деле кладут их родители. Примечательно, что преподавательница, имя которой не разглашается, не является постоянным сотрудником учебного заведения: она заменяла основную учительницу, которая не смогла провести урок.

Первоклассники серьезно восприняли откровения учительницы: некоторые, по сообщению телеканала, выходили с урока со слезами на глазах. В свою очередь родители детей возмутились "неразумным", по их словам, поведением педагога.

Директор школы Майкл Радж назвал высказывания преподавательницы недопустимыми, поскольку они "разрушают все детские мечты и ожидания" накануне Рождества.