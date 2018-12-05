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Словакия выслала российского дипломата по подозрению в причастности к шпионажу


Словакия выслала из страны российского дипломата. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду журналистам премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Брифинг транслировали братиславские сетевые каналы.

"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", - заявил премьер.

Российский дипломат покинул словацкую территорию в течение 48 часов после того, как был объявлен персоной нон грата.

 

 

 

 




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