Словакия выслала российского дипломата по подозрению в причастности к шпионажу

Словакия выслала из страны российского дипломата. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду журналистам премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Брифинг транслировали братиславские сетевые каналы.

"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", - заявил премьер.

Российский дипломат покинул словацкую территорию в течение 48 часов после того, как был объявлен персоной нон грата.