В ближайшие дни ожидаются дожди

На территории РА

Днем 5-го, ночью 6-го, 8-го, ночью 9-го декабря в большинстве регионов ожидаются осадки. Днем 6-го, 7-го, днем 9-го, 10-го ожидается погода без осадков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.Температура воздуха существенно не изменится.

В городе Ереван

Днем 5-го, ночью 6-го, 8-го, ночью 9-го ожидается дождь. Днем 6-го, 7-го, днем 9-го, 10-го ожидается погода без осадков.