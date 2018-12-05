Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

В ближайшие дни ожидаются дожди


На территории РА

Днем 5-го, ночью 6-го, 8-го, ночью 9-го декабря в большинстве регионов ожидаются осадки. Днем 6-го, 7-го, днем 9-го, 10-го ожидается погода без осадков. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.Температура воздуха существенно не изменится.

В городе Ереван

Днем 5-го, ночью 6-го, 8-го, ночью 9-го ожидается дождь. Днем 6-го, 7-го, днем 9-го, 10-го ожидается погода без осадков.


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