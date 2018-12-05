Турецкие помидоры уже не вызывают ажиотажа у россиян, заявили в Минсельхозе

Турецкие овощи востребованы у российских торговых сетей, но уже не вызывают ажиотажа у россиян, заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на форуме "Тепличные комплексы России", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он указал, что Турция пока не выбрала объем квот по поставкам помидоров в Россию. "Востребованность турецкой продукции торговыми сетями — да, она есть, но она не вызывает никакого ажиотажа", — отметил Хатуов.

При этом он добавил, что у российского потребителя всегда должен быть выбор, хотя министерство уверено, что отечественная продукция может успешно конкурировать с импортной.