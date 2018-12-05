Никол Пашинян продолжил агиткампанию в городском транспорте
И.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг» на предстоящих парламентских выборах, в Ереване 5 декабря проехался в столичном автобусе. Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян продолжил агиткампанию в городском транспорте.
В автобусе маршрута N54 он, в частности, раздал пассажирам агитационные буклеты, пообщался с ними. В свою очередь, последние пожаловались на плохую работу городского транспорта и загруженность движения. Пашинян заверил, что мэр Еревана Айк Марутян сейчас занимается данным вопросом.
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