Зурабишвили рассказала, где пройдет инаугурация

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что ее инаугурация состоится в городе Телави (регион Кахети), передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Зурабишвили выиграла выборы во втором туре.

"Как вы уже узнали от других, (инаугурация - ред.) состоится в Телави. Я хотела сама сказать вам об этом. Мы пригласим всех, с кем у нас есть дипломатические отношения, а затем им решать, кто сможет приехать", - цитирует Зурабишвили телекомпания Imedi.

Инаугурация должна пройти 16 декабря.





