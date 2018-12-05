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Зурабишвили рассказала, где пройдет инаугурация


Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что ее инаугурация состоится в городе Телави (регион Кахети), передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Зурабишвили выиграла выборы во втором туре. 

"Как вы уже узнали от других, (инаугурация - ред.) состоится в Телави. Я хотела сама сказать вам об этом. Мы пригласим всех, с кем у нас есть дипломатические отношения, а затем им решать, кто сможет приехать", - цитирует Зурабишвили телекомпания Imedi.

Инаугурация должна пройти 16 декабря. 



 

 

 




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