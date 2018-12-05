Армен Саркисян поддержал расширение производства красок в Гюмри

Находящийся с визитом в Гюмри, президент Армении Армен Саркисян посетил сегодня учебное-производственное предприятие Армянского общества слепых. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.



Работники завода производит на природном сырье масляные краски и другие лакокрасочные материалы. Президент побеседовал с производителями и работниками предприятия.



Саркисян обсудил с сотрудниками программу расширения производства. Эта программа имеет социальную значимость, так как занимается трудоустройством инвалидов.

Президент пожертвовал шесть миллионов драмов на развитие и расширение предприятия.

Члены объединения, в свою очередь, подарили картину маслом Саркисяну. Президенту подарок понравился, он сказал, что картина займет достойное место в его резиденции.