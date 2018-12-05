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Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года


Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Церемония награждения состоится 4 января 2019 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В десятку лучших фильмов вошли музыкальная драма Брэдли Купера «Звезда родилась», фантастический боевик Райана Куглера «Черная пантера» и историческая драма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Кроме того, в него попали фильмы «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, «Черный клановец» Слайка Ли, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Дневник пастыря» Пола Шредера, «Тихое место» Джона Красински и «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

Американский институт киноискусства был создан в 1967 году с целью сохранения кинематографического наследия США. Ежегодно организация проводит собственный кинофестиваль.

 

 




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