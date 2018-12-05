Обвиняющие в сдаче Арцаха должны дать пояснения: Никол Пашинян

Возглавляющий список блока «Мой шаг» Никол Пашинян не угрожает кандидатам от друхих политичесих сил Службой национальной безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами во время своей агиткампании сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Наоборот: я угрожаю Службой национальной безопасности нам. Нам говорят – вы строитр козни против Арцаха, чтобы сдать его. Если мы промолчим – то скажут, что здесь что-то темнят. Думаю, СНБ должна пригласить авторов этих заявлений именно до выборов, и если выяснится, что мы в заговоре против Арцаха, пусть об этом узнает народ. А если выяснится, что это ложь – тогда пусть народ узнает этих дешевых обманщиков»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, кандидат в депутаты Давид Шахназарян, баллотирующийся по списку Республиканской партии Армении, приглашен в Службу национальной безопасности с целью дачи объяснений насчет озвученных им ранее заявлений по политике нынешних властей в вопросе карабаахского урегулирования, а также для обоснования и предоставления документов и других материалов, в свете его высказываний. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Службы национальной безопасности Армении.

Шахназарян дважды – 27 ноября и 4 декабря, в ходе пресс-конференций обвинял руководство Армении в совершении действий, направленных против интересов Армении и Нагорного Карабаха. Комментируя заявления члена блока "Мой шаг" Сасуна Микаеляна о том, что победа народа в "бархатной революции" была важнее победы в Карабахской войне, Шахназарян назвал это целенаправленной программой по воспроизводству власти Никола Пашиняна за счет Карабаха. СНБ считает, что своим заявлением Шахназарян фактически обвинил Пашиняна в государственной измене.



"Данное обвинение Давид Шахназарян подтвердил и 4 декабря на пресс-конференции, в ходе которой, не представив конкретных фактов и доказательств в пользу своего обвинения, сказал, что что он представил не все факты, доказывающие антиарцахскую политику нынешних властей. Многое еще предстоит показать", - говорится в сообщении СНБ.



Исходя из этого, Шахназаряну 5 декабря направлено уведомление явиться в СНБ и дать разъяснения по существу, представить подтверждающие обвинения документа и иные материалы.



В то же время, Служба национальной безопасности Армении предлагает всем тем гражданам, которые имеют сведения, относящиеся к высказанным Шахназаряном обстоятельствам, представить их в Службу национальной безопасности Армении.

«Результаты обсуждения будут представлены дополнительно, после соответствующего судебно-процессуального постановления»,- сказано в сообщении.