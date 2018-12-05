Актер Кевин Харт, известный по роли в комедийном боевике "Полтора шпиона" (Central Intelligence, 2016), получил право провести церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2019 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сам Харт заявил во вторник в Instagram.

"Меня в течение лет спрашивали, проведу ли я когда-нибудь вручение "Оскара", и мой ответ всегда был одинаков. Я говорил, что для меня, комедийного актера, это будет шанс, который выпадает раз в жизни, и это произойдет, когда должно произойти. Я очень счастлив сказать, что для меня, наконец, настал черед провести вручение "Оскара", - написал Харт. Он обещал сделать церемонию особой и незабываемой.

Сама академия подтвердила данное решение в Twitter. Она написала, что "тоже очень рада" реакции актера на предоставление ему права вести вручение наград. Обычно имя ведущего очередной церемонии объявляет сама академия.

91-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Голливуде.