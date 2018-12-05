Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семьям летчиков, погибших в результате авиакатастрофы военного самолета ВС Армении
12:40, 5 Декабрь, 2018
5 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семьям летчиков, погибших в результате авиакатастрофы военного самолета ВС Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
В телеграмме говорится:
«Все население Арцаха с глубокой болью узнало о трагической гибели летчиков Вооруженных сил Республики Армения Армена Бабаяна и Мовсеса Манукяна.
Они были летчиками высокого класса, наделенными большим патриотизмом и высоким гражданским сознанием.
Светлая память преданных сынов Родины навсегда останется в наших сердцах.
От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования в связи с невосполнимой утратой и желаю стойкости и крепости духа».