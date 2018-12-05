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Информагентство Reuters уволит 12% сотрудников


Информационное агентство Thomson Reuters планирует уволить около 3,2 тыс. сотрудников, или 12% глобального штата, до 2020 года с целью сокращения расходов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщили представители компании в ходе презентации для инвесторов, фирма также рассчитывает сократить число офисов на треть, со 185 до 133.

Ожидается, что данные меры помогут сократить долю капиталовложений до 7-8% от выручки с текущих 10%.

Акции Thomson Reuters выросли в цене на 3% во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 6,2%, до $25,2 млрд.

 

 




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