Следственный комитет расследует дело о стрельбе и поножовщине, в результате чего пострадали 3 человека

В следственном отделе по административным районам Эребуни и Нубарашен следственного управления СК Армении по Еревану возбуждено уголовное дело по факту стрельбы 4 декабря на территории одной из бань в Эребуни.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Уголовное дело возбуждено по 1 части 112 статьи (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 1 части 235 статьи УК Армении (незаконные приобретение, ношение оружия).

В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий выяснился целый ряд обстоятельств инцидента. Выяснилось, в частности, что жители Еревана 1988 и 1983 г. р., являющиеся братьями, и еще одно лицо 1984 г.р. 4 декабря примерно в 21:30 посетили баню, куда прибыли на машине марки «Седан». Согласно предварительным данным, последний выстрелил из пистолета в направлении 26-летнего и 44-летнего мужчин, находящихся на тот момент в рабочем кабинете директора бани. Последние получили огнестрельные ранения. В течение этого времени пока еще при невыясненных обстоятельствах колюще-режущим инструментом были нанесены ранения и одному из упомянутых братьев.

Назначен целый ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.