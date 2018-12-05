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Главы МИД ОДКБ могут встретиться на полях заседания СМИД ОБСЕ


На полях заседания СМИД ОБСЕ в Милане прорабатывается встреча министров иностранных дел государств ОДКБ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Шестого-седьмого декабря в Милане состоится 25-е заседание СМИД ОБСЕ, в котором примет участие глава МИД России Сергей Лавров.

"Прорабатывается встреча министров иностранных дел ОДКБ. Мы дополнительно анонсируем ее, если она состоится, и расскажем, когда", — заявила Захарова на брифинге.

 

 

 

 




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