Главы МИД ОДКБ могут встретиться на полях заседания СМИД ОБСЕ
На полях заседания СМИД ОБСЕ в Милане прорабатывается встреча министров иностранных дел государств ОДКБ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Шестого-седьмого декабря в Милане состоится 25-е заседание СМИД ОБСЕ, в котором примет участие глава МИД России Сергей Лавров.
"Прорабатывается встреча министров иностранных дел ОДКБ. Мы дополнительно анонсируем ее, если она состоится, и расскажем, когда", — заявила Захарова на брифинге.
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