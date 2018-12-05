В Европе и Южной Америке задержали 90 членов итальянской Ндрангеты

Полиция в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и нескольких странах Южной Америки задержала 90 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной организации Ндрангета. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство ANSA.

Операцию координировало национальное управление по борьбе с мафией и терроризмом Италии.

Среди задержанных - важные представители организованной преступности Калабрии и Европы, отмечает издание "Коррьере делла Калабриа".

Задержанных обвиняют в причастности к перевозке наркотических веществ, связях с мафиозными группировками, отмывании денег и других преступлениях.

Во вторник на Сицилии задержали 48 членов мафиозной организации "Коза ностра". В частности, был задержан 80-летний Сеттимо Минео, которого СМИ называют преемником бывшего главы мафии "Коза Ностры" Сальваторе "Тото" Риины, скончавшегося в 2017 году в тюрьме, где отбывал 26 пожизненных сроков.