Полиция раскрыла случай перестрелки в Ереване

Полиция Армении сообщает о перестрелке в одном из районов Еревана, в результате которой три человека были госпитализированы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.



Накануне, 4-го декабря, в районе 22.00, из медцентра "Эребуни" в Полицию поступил сигнал о госпитализации 35-летнего жителя Еревана с колото-резаными ранениями в правой части грудной клетки. В тот же день в 22.35 из медцентра "Наири" сообщили, что к ним поступили двое мужчин с огнестрельными ранениями - оба тоже из Еревана, 27-ми и 44-х лет.



"Совместными усилиями различных подразделений Полиции и сотрудников Следственного комитета выяснилось, что мужчины получили ранения о время ссоры, находясь в учреждении по адресу Ачемяна, 209.

Установлена личность участников, в том числе стрелявшего из незаконно хранящегося пистолета, для обнаружения которого предпринимаются меры.Во время обыска на месте происшествия обнаружены следы, похожие на кровь и две гильзы калибра 9 мм.