Движение по дороге Степанцминда-Ларс 5-го и 6-го декабря, с 12:00 до 16:00, будет временно приостановлено





Как сообщили

По положению на 10:00 5-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Движение по участку межгосударственной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс 5-го и 6-го декабря, с 12:00 до 16:00, будет временно приостановлено для всех видов транспорта.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, ограничение вводится из-за проведения строительных работ на металлических трубах, прилегающих к проезжей части временного моста над рекой Бедари, расположенного на 106-м километре автомагистрали на отрезке Гудаури (Поста) – Кони.По положению на 10:00 5-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.