Письмо Эйнштейна о Боге продали за $3 млн

Письмо Альберта Эйнштейна о Боге продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке почти за три миллиона долларов. Как передает Арменпресс, об этом аукционный дом сообщил в "Твиттере".

#AuctionUpdate: Albert Einstein’s God Letter sold at Christie’s New York for $2,892,500, against a high estimate of $1.5 million. https://t.co/yRdlqrtbLc