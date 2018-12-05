Письмо Эйнштейна о Боге продали за $3 млн

Письмо Альберта Эйнштейна о Боге продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке почти за три миллиона долларов. Как передает Арменпресс, об этом аукционный дом сообщил в "Твиттере".

#AuctionUpdate: Albert Einstein’s God Letter sold at Christie’s New York for $2,892,500, against a high estimate of $1.5 million. https://t.co/yRdlqrtbLc — Christie's (@ChristiesInc) 4 декабря 2018 г.

— Это самое известное письмо Эйнштейна о Боге, его еврейской идентичности и вечном поиске смысла человеком, — говорится в описании лота.

Сообщается, что учёный написал это послание в 1954 году, то есть за год до своей смерти. Адресовано оно немецкому философу Эрику Гуткинду.

— Слово "Бог" для меня не более чем выражение и продукт человеческих слабостей, Библия — собрание почитаемых, но все ещё довольно примитивных легенд. Никакая интерпретация, независимо от того, насколько она тонкая, не может для меня изменить что-либо в этом, — писал Эйнштейн.