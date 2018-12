Число жертв терроризма за три года сократилось в мире почти в два раза

Число жертв терроризма в мире сократилось на 44% по сравнению с пиковым показателем 2014 года и по итогам 2017 года составило 18,8 тыс. человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в докладе "Глобальный индекс терроризма", который представил в среду в Лондоне Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).

Авторы доклада отмечают, что число людей, погибающих от рук террористов, снижается третий год подряд. В качестве одной из основных причин указывают продолжающееся ослабление террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, где абсолютные показатели демонстрируют наиболее ощутимое улучшение. В Сирии число убитых террористами людей за год снизилось почти вдвое - 1,1 тыс. жертв в 2017 против 2,1 тыс. в 2016 и 2,7 тыс. в 2015 году. В Ираке в 2017 году было около 4,5 тыс. убитых по сравнению с почти 9,8 тыс. годом ранее.

"Сирийские показатели мы связываем с успехом направленных против ИГ военных операций и ожидаем, что этот тренд будет продолжаться. ИГ теряет все больше территорий и источников финансирования. Вместе с тем в 2017 году "Исламское государство" оставалось наиболее активной террористической группировкой, в то время как на втором месте находится "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), также осуществившая большое число нападений", - заявил в интервью ТАСС основатель Института экономика и мира предприниматель Стив Киллелеа.

"Лицо терроризма изменчиво. Одни группировки исчезают, но постоянно появляются новые. В 2017 году, по нашим подсчетам, теракты с человеческими жертвами в мире осуществили 169 группировок, из которых 42 - либо новые организации, либо те, на счету которых за последние три года не было убитых людей", - продолжил Киллелеа.

Как указывается в докладе, глобальный терроризм в 2017 году обошелся мировой экономике в $52 млрд, что на 42% меньше, чем годом ранее. Теракты с человеческими жертвами были осуществлены в 67 странах мира. Обращает на себя внимание рост числа терактов, совершенных правыми радикалами в США и Западной Европе. С 2013 по 2017 год число осуществленных там нападений, за которыми стояли сторонники крайне правых взглядов, достигло 127, количество жертв - 66 (в 2017 году убиты 17 человек) .