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Известен следующий соперник Миграна Арутюняна


Известен следующий соперник Миграна Арутюняна в рамках турнира «Битва на Волге», который состоится 14-го декабря в Самаре. Как передает «Арменпресс»,  олимпийский вице-чемпион по греко-римской борьбе Мигран Арутюнян проведет второй поединок в ММА (смешанные единоборства). Его соперником станет представитель Беларуси Евгений Перепечин.


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