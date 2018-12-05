«Пюник» расторг контракты с тремя футболистами

Ереванский футбольный клуб «Пюник», по обоюдному согласию, расторг контракты с тремя футболистами – россиянами Денисом Войновым и Егором Таракановым, а также экс-форвардом сборной Армении Русланом Коряном.

Как передает «Арменпресс» , клуб поблагодарил футболистов и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.После 19-го тура первенства Армении Ереванский футбольный клуб «Пюник» находится на 3-м месте. Лидирует клуб «Алашкерт».