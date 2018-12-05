Президент Армении Армен Саркисян побывал на спектакле «Свадьба в тылу» в Гюмри

Президент Армении Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян посетили Гюмри. Президент приехал на премьеру постановки "Свадьба в тылу" об апрельской войне 2016 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. После спектакля Армен Саркисян встретился с актерским составом и представителями театра.

Армен Саркисян поблагодарил актеров за прекрасную игру и сказал, что бывать в Гюмри для него является частью обыденной жизни.

Спектакль "Свадьба в тылу" повествует об истории одной семьи, символизирующей весь армянский народ. Эта драма в двух действиях авторства Анаит Агасарян посвящена героям четырехдневной войны. В день свадьбы сына приходит весть о войне и дома все переворачивается вверх дном, меняя настоящее и будущее.

Режиссер – Людвиг Арутюнян, художественное оформление – Лусине Хачатрян, а музыкальное сопровождение обеспечил Айк Акопян (Айко).