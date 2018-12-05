И.о. министра ИД Армении и замгенсека НАТО высоко оценили партнерские отношения в различных областях

4-го декабря в штаб-квартире НАТО сосстоялась встреча и.о. министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна с замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

И.о. министра ИД Армении Зограб Мнацаканян и замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер высоко оценили партнерские отношения в различных областях между Арменией и НАТО. Роуз Гетемюллер высоко оценила участие Армении в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово.

По просьбе замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер Зограб Мнацаканян представил приоритеты армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув, что главным бенефициаром разрешения конфликта являются люди и обеспечение их безопасности.

Собеседники обменялись мыслями о повышении роли женщин в установлении мира – в рамках резолюции 1325, и о завершении национальной программы действий для Армении.