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И.о. министра ИД Армении и замгенсека НАТО высоко оценили партнерские отношения в различных областях


 4-го декабря в штаб-квартире НАТО  сосстоялась встреча и.о. министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна с замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

И.о. министра ИД Армении Зограб Мнацаканян и замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер высоко оценили партнерские отношения в различных областях между Арменией и НАТО. Роуз Гетемюллер высоко оценила участие Армении в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово.

По просьбе замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер Зограб Мнацаканян представил приоритеты армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув, что главным бенефициаром разрешения конфликта являются люди и обеспечение их безопасности.

Собеседники обменялись мыслями о повышении роли женщин в установлении мира – в рамках резолюции 1325, и о завершении  национальной программы действий для Армении.




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