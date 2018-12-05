Байден назвал себя наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что располагает всеми необходимыми качествами, чтобы занять должность американского лидера. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

Байден, выступая в университете Мизулы (штат Монтана), сказал, что является наиболее квалифицированным претендентом на пост президента США.

При этом бывший вице-президент подчеркнул, что США не вынесут еще четыре года при Дональде Трампе, который, по его мнению, "является человеком, не способным говорить правду".

В настоящий момент Джо Байден раздумывает над тем, баллотироваться ли на пост президента США, и объявит о решении в течение двух месяцев.

Следующие президентские выборы в США пройдут в 2020 году.