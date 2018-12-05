СМИ: Трамп предлагает взимать пошлину с мигрантов, желающих получить убежище в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины для иммигрантов за подачу заявления на получение убежища на территории Соединенных Штатов. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил со ссылкой на источники портал BuzzFeed.

Речь идет о еще не утвержденном документе, который в случае принятия будет подразумевать взимание пошлины в размере $50 за подачу соответствующего прошения, если соискатель уже находится на территории США. В настоящее время такая процедура осуществляется безвозмездно.

Издание напомнило, что в настоящее время на рассмотрении Службы гражданства и иммиграции США находятся порядка 300 тыс. ходатайств о получении убежища, за которые, согласно упомянутой директиве, потенциально должна взиматься пошлина $50.