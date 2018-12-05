США полагают, что инцидент в Керченском проливе стал хорошим напоминанием для Европы о том, чем плох проект сооружения трубопровода "Северный поток - 2". С такими словами выступил во вторник представитель Госдепартамента в Брюсселе во время брифинга для журналистов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для всех наших европейских союзников, почему "Северный поток - 2" является столь плохой идеей, - сказал он. - Инцидент в Керчи служит напоминанием о том, что, чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку - 2", тем слабее становятся средства сдерживания российской военной агрессии".