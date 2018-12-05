Трамп прокомментировал протесты во Франции

Масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я доволен, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал два года назад. Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран ", — написал Трамп в Twitter.

"Я хочу чистый воздух и чистую воду и добился больших успехов в улучшении окружающей среды в США. Но американские налогоплательщики и рабочие не должны платить за очистку загрязнений в других странах" — добавил президент, который в 2017 году объявил, что США прекращают участие в Парижском соглашении по климату.