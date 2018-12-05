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Европейские индексы - 04-12-18


МОСКВА, 5 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.85% и составил 11465.46 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.00% и составил 5053.98 пункта, британский FTSE вырос на 1.18% и составил 7062.41 пункта, а российский RTSI вырос на 2.49% и составил 1154.18 пункта.




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