«Ереванский бестселлер»: Книга Пашиняна вновь на первом месте. Армянская литература, ноябрь, 2018

Авторский спецпроект “Ереванский бестселлер” приводит десятку наиболее читаемых произведений армянских писателей по итогам ноябрьских продаж.

На 1-м месте - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008-2009 годах, когда автор находился в бегах. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае-декабре 2008 года в газете «Айкакан жаманак». «В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я отнесся с некоторым подозрением к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. Перечитав написанное 10 лет назад, в моей душе поднялась буря. Я понял, что пришло время победы народа...»,- пишет Никол Пашинян.

На 2-м месте – книга Ашота Агабабяна «Капкан». Имя главного героя не звучит громко, не упоминается в прессе, его не показывают с экранов, о таких как он обычно не рассказывают, или же о них говорят через многие годы после тех подвигов, что они совершили во имя своей родины. Герой книги - живущий в нашей современности разведчик «Джон Ханисян», о невероятных подвигах которого рассказывает книга.

На 3-м месте – книга Левона Неса «Бальзак: история одного пса».

Бальзак – разумный и мудрый пес, рго необычная кличка свидетельствует о рго литературном даровании. Автор попытался увидеть человека глазами собаки, иногда возникает мысль – может, пес разумнее своего хозяина? Разум ли позволяет нам удостоиться безграничной преданности наших четвероногих друзей?

На 4-м месте - новая книга Армена Ниязяна «Держи меня за руку, я боюсь». Книга состоит из 3 частей: рассказы, раздумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пернебрегать ими, надо взять тех, кто в нас нуждается, за руку, передав тем, кто оказался в пропасти, лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

На 5-м месте - книга современного армянского писателя Давида Самвеляна “Зима Родена”. Она содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет.

На 6-м месте - сборник Арама Пачяна “Океан”. Он включает в себя новые рассказы и эссе одного из лучших представителей армянской молодежной прозы. Его специфический и уже узнаваемый писательский почерк получает здесь новые жанровые и тематические возможности.

На 6-м месте - книга Ашота Агабабяна «Одинокий». По словам автора, читатель может ознакомиться с рядом событий последних десятилетий, считающихся тайной, разоблачения кажутся легендами, однако являются истиной. В основе книги - «секретные» открытия академика Григора Гурзадяна.

На 8-м месте - сборник Амо Сагяна «Избранное», в которой нашли место лучшие произведения великого поэта из разных сборников.

На 9-м месте – роман Левона Хечояна «Черная книга, тяжелый жук». Роман рассказывает о войне и человеке искусства, который видит мрак смерти и свет звезд, верит в человека и его победу. Хечоян прошел сквозь горнило войны. В своей книге он избрал стиль дневника, что обеспечивает особую точность отображения действительности.

На 10-м месте – книга Вазгена Саргсяна «Что вы делаете, ребята?!», изданная спустя 20 лет после его смерти. Он пишет: «Я не боюсь. Я никого не боюсь. Я предупреждаю – история заканчивается и следами. Наша история не должна закончиться следами наших ног...».

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).