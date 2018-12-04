Противник не получал никаких приоритетов в направлении Нахичевана: Арцрун Ованнисян

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян коснулся попыток некоторых политиков манипулировать пограничными темами. Как сообщает Арменпресс, Ованнисян на своей странице в Facebook, в частности, написал:

«Некоторые политики снова подняли пограничные вопросы на этом этапе предвыборной кампании. Мы отмечали, что не будем углубляться в эти проблемы. Представим только краткую информацию:

а. Противник не продвинулся в направлении Нахичевана в своих позициях за счет армянских позиций. Он не получил никакого контроля ни в одном участке, так как если видеть обозначает контролировать, то я лично опубликовал фотографии всех населенных пунктов Нахичевана, которые находятся под моим контролем.

б. Продвижение позиций с обеих сторон началось в феврале-марте, и я подчеркиваю это еще раз - в феврале-марте, и ни в коем случае не в другие месяцы. Следовательно, не тасуйте даты событий так, как это вам выгодно.

в. Еще большой вопрос, насколько стороны продвинулись и кто достиг в итоге больших результатов.

г. После марта месяца противник не продвинулся ни на одну новую позицию, весь процесс был весной, а затем с обеих сторон были проведены инженерные работы.

И в конце отметим, что, как минимум, нечестно, владея общей позиционной конфигурацией по этим операционным направлениям, не отмечать, что приоритет позиций принадлежит армянской стороне».

Этой темы сегодня коснулся кандидат в депутаты в НС Армении от Республиканской партии Давид Шахназарян.