Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 5-го декабря, в Милане состоится встреча министров ИД Армении и Азербайджана Мнацаканяна и Мамедьярова.

Сегодня, 5-го декабря, в Министерстве связи, транспорта и ИТ состоится пресс-конференция, посвященная 2-му форуму “Усиление общин посредством стимуляции ИТ”, который пройдет 7-8--го декабря в Гюмри.

Сегодня, 5-го декабря, в книжном магазине “Зангак” состоится пресс-конференция и.о. министра образования и науки Армении Араика Арутюняна. Избирательная кампания партии “Сасна црер” пройдет в Вайоц-дзоре и Сюнике. Избирательная кампания партии “Светлая Армения” пройдет в Малатии-Себастии. Сегодня, 5-го декабря, состоится пресс-конференция кандидата в депутаты Гагика Минасяна.

В АУА состоится семинар на тему “Политика и стратегия управления отходами в Армении”.

Сегодня, 5-го декабря, состоится итоговая пресс-конференция торгового представителя России в Армении Андрея Бабко "Подводя итоги года — как себя чувствуют российские компании в Армении".

В Национальной художественной галерее Армении состоится открытие выставки “Школа Бернини: римское барокко”.

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