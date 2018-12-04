Обнаружен черный ящик потерпевшего крушение самолета СУ-25

В СК Армении ведутся работы по выяснению причин крушения военного самолета ВС Армении СУ-25. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя СК Армении Сона Трузян.

По предварительным данным, боевой самолет СУ-25 потерпел крушение 4 декабря примерно в 10:20 вблизи общины Караберд Ширакской области. В результате аварии погиб пилот, подполковник Армен Славикович Бабаян и пилот, майор Мовсес Геврогович Манукян.

По словам Трузян, обнаружен черный ящик самолета, и специалисты занимаются раскрытием причин крушения.