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Forbes назвал самую влиятельную женщину года


Канцлер Германии Ангела Меркель, как и годом ранее, возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.

На второй и третьей строчках — премьер-министр Великобритании Тереза Мей и глава МВФ Кристин Лагард, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Издание напоминает, что Меркель, занимающая пост канцлера с 2005 года, не будет переизбираться в 2021 году, но при этом все еще "остается де-факто лидером Европы".

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 49 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Бейонсе (50 место) и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини (67).

 




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